« الزكاة والدخل » توضح حقيقة فرض الضريبة الانتقائية على مشروبات الكافيهات

علي القحطاني(صدى):

هل يتم فرض الضريبة الانتقائية على مشروبات الكافيهات؟.. الزكاة والدخل ترد

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المشروبات التي تعدها بعض المحال مثل ” الكافيهات ” ، لا تُفرض عليها الضريبة الانتقائية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشروبات هي التي تقدمها ” الكافيهات ” ، وتحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى.

كما يتم تقديمها في إناء مفتوح غير محكم الغلق، فهذه المشروبات لا تُفرض عليه ضريبة السلع الانتقائية، وذلك وفقًا لتعريف المشروبات المحلاة.

وستبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل من يوم الأحد القادم 1 ديسمبر 2019م، تنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة.