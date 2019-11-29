الحادث يخطف فتاة من ليلة زفافها.. تفاصيل جديدة عن حادث طريق «الفريشة»
كشف الداعية عبدالهادي العرجاني تفاصيل جديدة عن حادث طريق ” الفريشة ” ، الذي أسفر عن وفاة أربعة نساء.
وعن ذلك، أوضح ” العرجاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحادثة شهدت بوفاة امرأة وابنتيها وحفيدتها، وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها.
ولاقت أربع نساء مصرعهن؛ إثر حادث مروري وقع بين مركبتين مساء أمس الأول على طريق ” الفريشة ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88090 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمهن ويحسن عزاء من فقدهن .. آمين ..