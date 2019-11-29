بالفيديو.. مشادة كلامية حادة بين جندي لبناني ومتظاهر

بيروت(صدى):

شهدت المظاهرات اللبنانية ، اليوم ، مشادة كلامية حادة بين جندي لبناني وأحد المتظاهرين في شوارع بيروت.

وأظهر الفيديو ، المتظاهر وهو غاضب ويتجه نحو الجندي ويقول له أحترمني مثلما أحترمك مش تضربني فيما دفعه الأخير وقال له “احترم حالك وإحنا الدولة” ، .

وأثناء ذلك التف عدد من الجنود حول زميلهم خشية الاشتباك مع المتظاهرين فيما حاول بعض الأشخاص تهدئة الموقف وسحب المتظاهر للوراء.

هذا وتتواصل المظاهرات اللبنانية لحث المسؤولين في البلاد على تشكيل “حكومة تكنوقراط” وإجراء إصلاحات والتحضير لانتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.