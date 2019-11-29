النصر يواجه أزمة حقيقية 

نواف السالم(صدى):

تعرض نادي النصر، لأزمة حقيقية تسببت في تهديد مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

واحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة بعد مرور 10 جولات، وبفارق الأهداف عن الهلال، والذي يتبقى له لقاء مؤجل.

ومن المقرر أن نادي النصر، يخوض 3 مباريات خلال 6 أيام فقط، حيث أن النصر سيخوض لقاء السوبر أمام التعاون، يوم 4 يناير القادم، على أن يواجه الاتحاد في العاشر من نفس الشهر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب المعلومات الواردة فإن النصر سوف يكون مضطرًا لخوض مباراة في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حال تأهله.

وبات النصر مهدد بأزمة حقيقية سوف تؤثر على مسيرة الفريق الأول في المستقبل، في حال خاذ هذه المباريات، في هذه الفترة القصيرة من الزمن.