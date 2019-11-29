« المياه الوطنية » : وقف ضخ المياه بشكل جزئي في بعض أحياء مكة

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية أنه سيتم توقف ضخ المياه بشكل جزئي، وذلك في بعض أحياء مكة المكرمة.

وعن الأحياء المتأثرة، فشملت ” أبو مراغ، والنوارية الشرقية والغربية، ومخطط زهرة العمرة، ومنطقة سوق الشوام ” .

فيما أوضحت الشركة أن توقف الضخ سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3-12-2019، مبينة أن سبب وقف الضخ يعود لـ تنفيذ مشروع تقاطع الدائري الرابع مع طريق المدينة المنورة.

كما كشفت الشركة جاهزيتها في محطات التعبئة لدعم الأحياء بالصهاريج وفي مركز الاتصال؛ لتلبية الطلبات، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .