بالفيديو.. الظهور الأول لـ « العويس » بعد إصابته بكسر في عظمة الوجه

ماجد محمد(صدى):

رصد مقطع فيديو ظهور الحارس محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي للمرة الأولى؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في لقاء الفيصلي.

وظهر “العويس ” بالفيديو الذي نشره برنامج ” الديوانية ” ، أثناء مرحلة العلاج من إصابته بكسر في عظمة الوجه.

ومن جانبه، كشف فهد الزهراني، نجم الأهلي السابق، أن محمد العويس يحمل قلب “ أسد ” ، مبينًا أنه سيعود خلال ستة أسابيع للمباريات.