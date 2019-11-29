بالفيديو.. الظهور الأول لـ « العويس » بعد إصابته بكسر في عظمة الوجه
رصد مقطع فيديو ظهور الحارس محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي للمرة الأولى؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في لقاء الفيصلي.
وظهر “العويس ” بالفيديو الذي نشره برنامج ” الديوانية ” ، أثناء مرحلة العلاج من إصابته بكسر في عظمة الوجه.
ومن جانبه، كشف فهد الزهراني، نجم الأهلي السابق، أن محمد العويس يحمل قلب “ أسد ” ، مبينًا أنه سيعود خلال ستة أسابيع للمباريات.
صورة حصرية لبرنامج "الديوانية" لمرحلة علاج #محمد_العويس.. وفهد الزهراني يعلق: محمد العويس يحمل قلب "أسد".. وخلال 6 أسابيع سيعود. pic.twitter.com/AL6CFzV1AU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 28, 2019
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