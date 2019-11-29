بالفيديو.. نجاة رجل من موت وشيك أسفل عجلات القطار بسبب هاتفه

بوينس آيرس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة رجل في الأربعينيات من عمره من موت وشيك في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أن سقط على القضبان بسبب انشغاله بهاتفه.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يسير ببطء على رصيف محطة مترو، وعينه لا ترى سوى شاشة هاتفه ، وكان الرجل مطأطئ الرأس أثناء سيره منشغلاً بالهاتف الذكي، ويضع دعامة لتقويم عظام ساقه اليسرى لمعالجة كسر أصابها.

وفجأة انزلقت قدم الرجل وسقط فوق قضبان السكك الحديد قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة، حيث لم ير حافة الرصيف من فرط تركيزه في الهاتف ، لكن لحسن الحظ، كان هناك عدد من المارة في المكان الذين سارعوا لنجدته وسحبه من فوق القضبان، قبل أن يهرع فريق الطوارئ إلى المكان.

وقالت الشرطة الأرجنتينية، في تعليقها على الفيديو المتداول أن الحادث وقع في 13 نوفمبر الجاري، في محطة مترو بالعاصمة بوينس آيرس، لكن الفيديو تم إطلاقه مؤخرًا.