بالفيديو.. محمد عبده يوافق على طلب طفلة بالظهور معها في سناب شات

الرياض(صدى):

طلب طفلة تُدعى ” الأميرة مسك ” من فنان العرب محمد عبده، أن يظهر معها في حسابها عبر تطبيق ” سناب شات “ .

وظهرت ” الطفلة ” برفقة محمد عبده بمقطع فيديو قائلة: ” تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده “ ، حيث أبدى الأخير إعجابه بطريقتها في التقديم.

واستخدمت الفتاة خاصية ” الفلتر “ لفنان العرب؛ خلال تصويرها مقطع الفيديو؛ وطلبت منه أن يقول كلمة بحسابها فقال: ” اللاااااه.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك ” .

وجاء ذلك على خلفية احتفالية تتويج نادي الهلال، والتي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.