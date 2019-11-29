الهلال الأحمر السعودي يشارك برالي الرياض بـــ 11 فرقة عنايات متقدمة

سعيد العجل(صدى):

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في رالي الرياض المقام على مدار ثلاث أيام بدأ من الخميس وحتى يوم السبت، وذلك بتأمين خط سير الرالي ومراكز الصيانة بفرق إسعافية متواجدة على طول السباق من خلال توفير أكثر من ١١ فرقة عناية متقدمة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن الهلال الأحمر عمل على توفير أفضل الكوادر البشرية والآليات والسيارات المشاركة في رالي الرياض وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة من خلال فرق عنايات دفع رباعي تتناسب مع طبيعة الأرض المقام عليها السباق، حيث تم توزيع ١١ فرقة عنايات دفع رباعي إضافة لفرقتي اسعاف مع بداية أو نقطة سباق ونهاية السباق، وتمركزت فرق العنايات الدفع الرباعي بالقرب من مضمار السباق.

وأضاف الجلاجل أن سيارات الخدمات والقيادات الميدانية والخدمات اللوجستية تشارك بما يقارب بــ ١٧ سيارة إضافة إلى المستودع الطبي المتنقل خلال السباق و بقوة بشرية تصل إلى ٣١ فرد من مختلف القطاعات التابعة للهيئة ذات العلاقة.

وكان مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض قام بزيارة للفرق اثناء عملية التجمع وحثهم على تقديم أفضل الخدمات الاسعافية والتواجد بشكل جيد ما يضمن التدخل السريع في حالة حدوث أي مكروه لا قدر الله في الرالي.