ضمك يسعى لضم الفرنسي سمير نصري بالانتقالات الشتوية المقبلة
كشفت مصادر إعلامية ، أن نادي ضمك تواصل مع اللاعب الفرنسي المخضرم سمير نصري صانع ألعاب فريق أندرلخت البلجيكي، لإقناعه بالانضمام لفريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان لاعب آرسنال السابق ارتبط في الفترة الماضية بخطوة اللعب في الدوري السعودي.
ويرغب نادي ضمك في ضم اللاعب لتعويض رحيل المدافع الإيفواري كواكو أوبين، بتوصية من المدير الفني الجزائري نور الدين زكري.
ابومحمد٢[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ يومين
ممتاز العنوان هذه المره ( الانتقالات الشتويه ) وليس الميركاتو ، صدقوني هذا افضل واكثر قبولاً لدى القاريء حتى وان كان هذا المواطن يتحدث الايطاليه بطلاقه
عبدالله[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ يوم واحد
ازعجونا بالعبارات السامجه ميركاتو، ريمونتادا، كلاسيكو
كأن معظم القراء جايين من جنوب سويسرا
يا عمي اكتب عربي بلغتنا اللي نفهمها