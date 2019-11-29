مفحط ممشي ج17 يسقط في ينبع بعد تهديده حياة المواطنين

علي القحطاني(صدى):

نجحت شعبة مرور محافظة ينبع، في جمع المعلومات اللازمة التي ساعدتها في القبض على قائد مركبة ظهَر في مقطع متداول يمارس التفحيط في ممشى ج17 داخل حي سكني، معرّضًا حياة السكان ومرتادي الممشى من عائلات وأفراد للخطر.

وقامت شعبة المرور باحتجاز المركبة تمهيدًا لعرضه على الهيئة المرورية لتشديد العقوبات بحقه، وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

هذا ويحذّر “المرور” من ارتكاب المخالفات المرورية كافة ، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التعامل بحزم مع كل من يهدد حياة مستخدمي الطرق.