حمل جماعي يثير الدهشة لـ 8 ممرضات في نفس المستشفى

واشنطن(صدى):

في صدفة غريبة من نوعها ، حملت 8 ممرضات يعملن بمستشفى أمريكية دفعةً واحدة في نفس الوقت .

وتنتظر الممرضات الولادة تباعاً ، وثلاثة منهمن علمن أن الأجنة إناث ، وثلاثة أخريات علمن أن الأجنة ذكور ، بينما لا تزال إثنتان لا تعلمان جنس الجنين .

الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة الطبية بولاية كونيتيكت الأمريكية شهدت موقف مماثل في وقت سابق ، إذ كانت 7 عاملات بها حوامل .

وشهدت المستشفى العام الجاري ولادة 2000 طفل ، فيما ستلد 9 حوامل أخريات به