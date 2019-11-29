« هربت من أهلها » .. اختفاء طالبة بشكل مفاجئ يثير الجدل

القاهرة(صدى):

اختفت ” طالبة ” مصرية في ظروف غامضة وبشكل مفاجئ، أثناء عودتها من الجامعة قبل أيام.

وتفصيلآ، خرجت ” الفتاة ” من منزلها للذهاب إلى الجامعة، وأجرت اتصالًا بوالدتها تخبرها بأنها قلقة من امرأة بجوارها قبل إغلاق هاتفها.

وأظهرت كاميرات مراقبة بمحل مجاور لمحطة المترو، أن الفتاة شوهدت لحظة استقلالها سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية.

فيما أثبت تحقيقات الجهات الأمنية أن ” الفتاة ” متزوجة من أحد الأشخاص منذ 30 أكتوبر الماضي وجرى ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.