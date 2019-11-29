السودان يجيز قانون «تفكيك» نظام «البشير»

الخرطوم(صدى):

قال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، وجدي صالح، الخميس، إن اجتماعا لمجلسي السيادة والوزراء أجاز قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق، الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وتفصيلا، أجاز الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين قانون حل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك نظام الإخوان المسلمين وإزالة التمكين.

ومن جهته، أبان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.