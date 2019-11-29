بالصورة.. تعليق صادم لأب استشهد نجله يشعل الغضب ضد الحكومة العراقية
تسبت تعليق أب على صورة جثة ابنه الذي استشهد بمظاهرات العراق في صدمة كبيرة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي أثارت غضب عارم ضد الحكومة العراقية .
فبينما نشر النشطاء صورة الشهيد الشاب الذي قتل أثناء مظاهرات النجف الدامية على يد رجال الأمن ، من أجل تعرف ذويه عليه ، فوجئ الجميع بوالد الشهيد يقول : هذا ابني مهدي ، وفقاً للعربية نت .
ورغم حمد النشطاء بالعثور على ذويه من أجل إكرامه ودفنه إذ لم يكن معه ما يدل على هويته أو حتى جوال ، إلا أن الرد كان قاسياً لحجم المُصاب الجلل .
وتشهد العراق احتجاجات عارمة ضد النظام بسبب أجندته السياسية والإقتصادية ، تسببت في مقتل ما يزيد عن 340 شخص بخلاف آلاف الإصابات .
اترك تعليقاً