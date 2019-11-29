بالصورة.. تعليق صادم لأب استشهد نجله يشعل الغضب ضد الحكومة العراقية

بغداد(صدى):

تسبت تعليق أب على صورة جثة ابنه الذي استشهد بمظاهرات العراق في صدمة كبيرة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي أثارت غضب عارم ضد الحكومة العراقية .

فبينما نشر النشطاء صورة الشهيد الشاب الذي قتل أثناء مظاهرات النجف الدامية على يد رجال الأمن ، من أجل تعرف ذويه عليه ، فوجئ الجميع بوالد الشهيد يقول : هذا ابني مهدي ، وفقاً للعربية نت .

ورغم حمد النشطاء بالعثور على ذويه من أجل إكرامه ودفنه إذ لم يكن معه ما يدل على هويته أو حتى جوال ، إلا أن الرد كان قاسياً لحجم المُصاب الجلل .

وتشهد العراق احتجاجات عارمة ضد النظام بسبب أجندته السياسية والإقتصادية ، تسببت في مقتل ما يزيد عن 340 شخص بخلاف آلاف الإصابات .