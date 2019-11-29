معلومات جديدة ومثيرة عن مسلسل تركي آل الشيخ

القاهرة(صدى):

روى السيناريست المصري، عمرو سمير عاطف، تفاصيل جديدة عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في العمل الدرامي المنتظر.

وأوضح عاطف:” هنبدأ في التعاون بعدما انتهي من مسلسل النهاية”، لافتا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، لديه قصة جيدة للغاية، وعرضها عليه، ويمكنه تقديمها في شكل درامي جيد، بعدما تحمس إلى القصة التي عرضها عليه رئيس هيئة الترفيه.

ورأى أن المسلسل ينتمي للدراما التشويقية البوليسية، ويتكون من 10 حلقات، كجزء أول، ومن المتوقع عرضه على شبكة Netflix الشهيرة، موضحا أنه لم يشرع في الكتابة من الأصل، وأن الأمر مجرد فكرة رواها له “آل شيخ”، وأعجبته وتحمس لها، ويتمنى أن تخرج للجمهور بشكل جيد.