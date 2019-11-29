بالصور.. قصات لحي وشوارب مثيرة للدهشة في أغرب مسابقة بالعالم
في أغرب مسابقة في العالم على الإطلاق ، نظم أحد المصورين الأمريكيين بطولة وطنية لأطول شوارب ولحي في العالم .
وشارك في المسابقة عدد كبير من المتسابقين أصحاب اللحي والشوارب الطويلة ومنها ما وصل إلى 14 بوصة بأشكال مختلفة ومتميزة بعضها كالطاووس والآخر كالنجوم وبعضها يرمز لبعض الشخصيات الأسطورية المعروفة .
وقام منظم المسابقة المصور جريج أندرسون “44 ” عام بإعلن أسماء الفائزين على موقعه الشخصي ، مشيراً إلى أن هذة الفكرة يعتبرها مشروع شخصي وهو الأكثر متعة بالنسبة له .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88200 ] نشر منذ يومين
عالم فاضيه ..