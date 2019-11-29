بالصور.. قصات لحي وشوارب مثيرة للدهشة في أغرب مسابقة بالعالم

واشنطن(صدى):

في أغرب مسابقة في العالم على الإطلاق ، نظم أحد المصورين الأمريكيين بطولة وطنية لأطول شوارب ولحي في العالم .

وشارك في المسابقة عدد كبير من المتسابقين أصحاب اللحي والشوارب الطويلة ومنها ما وصل إلى 14 بوصة بأشكال مختلفة ومتميزة بعضها كالطاووس والآخر كالنجوم وبعضها يرمز لبعض الشخصيات الأسطورية المعروفة .

وقام منظم المسابقة المصور جريج أندرسون “44 ” عام بإعلن أسماء الفائزين على موقعه الشخصي ، مشيراً إلى أن هذة الفكرة يعتبرها مشروع شخصي وهو الأكثر متعة بالنسبة له .