« حروق وكدمات » .. امرأة تتعرض للتعذيب على يد زوجها بـ القنفذة

عادل الحربي(صدى):

شهدت محافظة ” القنفذة ” مساء الاثنين الماضي تعرُّض امرأة للتعذيب على يد زوجها؛ مما أصابها بحروق متفاوتة في أنحاء جسدها وكدمات متفرقة وكسر.

وتفصيلآ، أبلغت أخت ” المجني عليها ” وحدة الحماية الاجتماعية في محافظة القنفذة، بعد أن تعرضت أختها للتعذيب على يد زوجها في إحدى القرى التابعة لمركز المظيلف بمحافظة القنفذة.

ولا تزال المجني عليها ترقد في مستشفى بسبب إصاباتها المتمثلة في حروق متفاوتة في جسدها وكدمات متفرقة في أنحاء جسمها.

كما تُعاني من كسر في إصبعها، إلى جانب أنها تعاني مشكلة في النظر وتعاني حالة إغماء.

وتم القبض على الزوج، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.