«حياتك مسؤولية » فيديو توعوي من أمن الطرق يكشف أسباب الحوادث القاتلة

علي القحطاني(صدى):

نصح أمن الطرق ، المواطنين وخاصة قائدي المركبات ، بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة محذرًا من الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المميتة بالمملكة.

ونشر أمن الطرق عبر حسابه الرسمي بتويتر ، مقطع فيديوف توعوي يستعرض فيه آلاف المركبات التي تسببت في حوادث على طرق المملكة معلقًا عليها بأن “حياتك مسؤولية”.

وقال أمن الطرق في الفيديو ، إن الانشغال بالهاتف الجوال، والقيادة المتهورة والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة تأتي ضمن أول أسباب الحوادث في المملكة.