«حياتك مسؤولية » فيديو توعوي من أمن الطرق يكشف أسباب الحوادث القاتلة
نصح أمن الطرق ، المواطنين وخاصة قائدي المركبات ، بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة محذرًا من الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المميتة بالمملكة.
ونشر أمن الطرق عبر حسابه الرسمي بتويتر ، مقطع فيديوف توعوي يستعرض فيه آلاف المركبات التي تسببت في حوادث على طرق المملكة معلقًا عليها بأن “حياتك مسؤولية”.
وقال أمن الطرق في الفيديو ، إن الانشغال بالهاتف الجوال، والقيادة المتهورة والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة تأتي ضمن أول أسباب الحوادث في المملكة.
حياتك وحياة من معك مسؤوليتك .#امن_الطرق#امنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/WqeayaseIr
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 29, 2019
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