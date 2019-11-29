صحيفة إسبانية تكشف كذب رسالة ميسي إلى نيمار عبر واتساب

ماجد محمد(صدى):

نفت صحف إسبانية ما أعلنت عنه مجلة ”فرانس فوتبول“ ، بأن ميسي جدد جهوده لاستعادة نيمار، حيث تزعم المجلة الفرنسية أن ميسي أخبر نيمار قائلًا: ”معًا يمكننا تحقيق دوري أبطال أوروبا من جديد وخلال عامين تنتهي حقبتي في برشلونة وستكون النجم الأول وستشعر بالراحة“.

ومن المتوقع أن يتقدم برشلونة بعرض جديد لنجمه السابق ، وفي ظل وجود الفرنسي أنطوان غريزمان وعدم انسجامه مع الفريق وانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ يبدو الطريق خاليًا بالنسبة لنيمار للعودة إلى كامب نو.

لكن الصحف الإسبانية وأشارت إلى أن ميسي لم يرسل هذه الرسالة بالتأكيد، لكن المجلة الفرنسية اصطنعت ذلك ربما بإيعاز من باريس سان جيرمان الذي بات أكثر انفتاحًا لحل مسألة نيمار الصيف المقبل.

وقالت ، لا شك أن ميسي يريد عودة نيمار إلى ”كامب نو“ لكن الشيء المثير للجدل في هذه الرسالة أنها حددت موعد اعتزال قائد برشلونة في 30 يونيو/حزيران 2021.

وهذا الأمر تحديدًا يؤكد كذب رواية ”فرانس فوتبول“ لأن ميسي الذي خاض مباراته 700 مع برشلونة ضد بروسيا دورتموند قبل يومين عقده مستمر مع النادي لمدة موسمين آخرين ويتبقى 67 مباراة أخرى ليعادل رقم تشابي هيرنانديز في أكبر عدد من المباريات للاعب في تاريخ نادي برشلونة.