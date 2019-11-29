«تجمع الوسطى الأول»: إطلاق خدمة فحص ما قبل الزواج بـ14 مركزًا

بدر الحارثي(صدى):

أطلقت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى خدمة فحص ما قبل الزواج في 14 مركزًا صحيًا تابعًا له بهدف تسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها لخدمة العرسان الجدد .

وأكد ” التجمع الأول ” أن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، والركيزة في بناء العلاقات العاطفية والصحية والأسرية وإذا كان الزواج صحيًا يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية وهذا مهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة.

وأوضح ” التجمع الأول ” أن الفحص يحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

الجدير بالذكر أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى أطلق هذه الخدمة في المراكز التالية : طويق العام ، العريجاء الاوسط ، عتيقة ، لبن الشرقي ، الملز ، الشفاء الأول ، العريجاء الغربي ، المنصورة ، العزيزية الثاني ، السويدي العام ، طويق الغربي ، المربع ، الفيصلية ، الدار البيضاء الأول ، ويمكن حجز المواعيد عبر تطبيق موعد .