أفضل الطرق لتأخير سن اليأس

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال عدد من الأطباء ، إن عملية ترقيع المبيض التي تم التوصُّل إليها في بريطانيا كعلاج جديد يساهم في تأخير سنّ اليأس لدى السيدات لبضعة عقود ، مجرّد تطور لعملية أخرى قائمة منذ سنوات طويلة للشابات اللواتي يخضعن للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

وقالت دكتور ميندي كريستيانسون، اختصاصية الغدد الصماء الإنجابية والمديرة الطبية لمركز جونز هوبكنز للخصوبة، إن الأطباء بدأوا يطلقون على تلك العملية “تجميدًا” وزرع نسيج المبيض بالنسبة لمرضى السرطان عام 2000، موضحةً أن تلك الطريقة لا تزال تفيد إلى الآن في إنجاب المئات من الأطفال الرضع.

وبينما لم يتّفق كل الخبراء على نجاح تلك الطريقة في تأخير سن اليأس بشكل عملي، فإن هناك خبراء آخرين يرون أن علاجات أعراض سنّ اليأس قد تأخّرت لفترة طويلة.

وعلّق على ذلك نوربرت جليتشر، اختصاصي الغدد الصماء الإنجابية وطبيب النساء والتوليد بمركز التكاثر البشري بقوله “سن اليأس ليس أمرًا جيدًا لمعظم السيدات. فيمكن أن يصاحبه كثير من الأعراض التي تعكّر عليهن صفو حياتهن، ونحن كأطباء مطالبون بأن نسعى لتوفير علاجات جديدة نواجه بها أعراض سنّ اليأس لدى السيدات”.

ونوّه الأطباء إلى أن أفضل علاج في الوقت الراهن للاعتناء بالسيدات في مرحلة انقطاع الطمث هو العلاج الهرموني، الذي ينطوي على أخذ الاستروجين الصناعي في تركيبة مع هرمون البروجسترون أو مضادات الاستروجين لحماية الرحم.