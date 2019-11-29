«الشتيوي» يطلق مبادرة تاسيس اول جمعيتين للرقابة الذاتية العلمية والخيرية

بدر الحارثي(صدى):

في بادرة قد تكون الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص بالمملكة أطلقت كليات عنيزة الأهلية اول مركز للرقابة الذاتية ضمن هيكلها التنظيمي وذلك لزرع مبدا الرقابة الذاتية لدى كافة منسوبي وطلبة الكليات في جميع تعاملاتهم وزرع هذا المبدأ في نفوس الجميع للتخلص من الرقابة والمتابعة البشرية بحيث يصبح كل فرد داخل الكليات مسئولا عن نفسه ومراقبا لها.

حيث اكد المشرف العام وصاحب الفكرة أن اتجاه الكليات لهذا المبدأ اتى كون الرقابة الذاتية أمرًا من امور الدين وايضا احد توجهات الدولة في رؤية ٢٠٣٠ كما اطلق المشرف العام خلال دورة القيادة الادارية التي عقدت مؤخرا برعاية سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن السليم مقترح تاسيس الجمعية العلمية للرقابة الذاتية بكليات عنيزة كنموذج على مستوى الجامعات بالمملكة وكذلك تاسيس جمعية الرقابة الذاتية الخيرية على مستوى الجمعيات الخيرية بالمملكة يكون مقرهما كليات عنيزة بعد أخذ الموافقات الرسمية لتخدم هاتين الجمعيتين المجتمع وكافة القطاعات بالمنطقة وتكون تلك الجمعيتين انموذجا لجمعيات علمية بالجامعات السعودية و لجمعيات خيرية على مستوى المدن والمحافظات.

وقد اكد المشرف العام على كليات عنيزة ورئيس مجالس أمناء كليات بريدة د عبدالله بن صالح الشتيوي أن اول الخطوات التي سيتم البدء بها في تاسيس تلك الجمعيتين هو عرض الفكرة على أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لاخذ توجيهاته بهذا الخصوص تمهيدا لرفع الطلب للجهات الحكومية المسئولة بالمملكة كوزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية