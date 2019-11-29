النصر يختتم تدريباته في معسكر «جبل علي»

ماجد محمد(صدى):

اختتم نادي النصر اليوم الجمعة تدريباته في معسكر ” جبل علي ” ، والذي استمر لمدة أربعة أيام.

وتفصيلآ، بدأت تدريبات الفريق اليوم عند الساعة الحادية عشر صباحًا باجتماع المدرب الفريق فيتوريا باللاعبين، حيث ركز ببداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة.

كما قسم ” فيتوريا ” اللاعبين لـ المجموعتين أجرى لهم تمارين تكتيكية متنوعة؛ وذلك قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وأعطى ” فيتوريا ” اللاعبين راحة يوم غد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد؛ استعدادًا لمباراة البكيرية والتي ستقام مساء الجمعة السادس من ديسمبر.