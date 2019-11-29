  • الأحد 1

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. النصر يختتم تدريباته في معسكر «جبل علي»

النصر يختتم تدريباته في معسكر «جبل علي»

النصر يختتم تدريباته في معسكر «جبل علي»
ماجد محمد(صدى):

اختتم نادي النصر اليوم الجمعة تدريباته في معسكر ” جبل علي ” ، والذي استمر لمدة أربعة أيام.

وتفصيلآ، بدأت تدريبات الفريق اليوم عند الساعة الحادية عشر صباحًا باجتماع المدرب الفريق فيتوريا باللاعبين، حيث ركز ببداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة.

كما قسم ” فيتوريا ” اللاعبين لـ المجموعتين أجرى لهم تمارين تكتيكية متنوعة؛ وذلك قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وأعطى ” فيتوريا ” اللاعبين راحة يوم غد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد؛ استعدادًا لمباراة البكيرية والتي ستقام مساء الجمعة السادس من ديسمبر.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *