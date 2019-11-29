إصابة 7 أشخاص جراء انفجار في مدينة لاهور الباكستانية

إسلام آباد(صدى):

أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في سيارة أجرة ثلاثية الدفع بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في سيارة أجرة كانت مركونة على جانب أحد الطرق الرئيسية في لاهور، وأنه أدى كذلك إلى تضرر السيارات والممتلكات القريبة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى،من بينهم شخصان في حالة حرجة.

وأوضح مسؤول قسم إزالة المتفجرات بالشرطة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة تزن حوالي 1.5 كيلوجرام.

وأضافت الشرطة أنها بدأت التحقيق لمعرفة هدف الانفجار والجهة المسؤولة عنه.