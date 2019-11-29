صور خاصة من حفل هيئة الترفيه بإنجاز الهلال الآسيوي

محمد السعران تصوير: عبدالعزيز حامدي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للترفيه حفل كبير يعد هو الأضخم في المنطقة وذلك احتفالاً بتحقيق نادي الهلال السعودي كأس دوري أبطال آسيا ٢٠١٩م.

حيث بدأ الحفل الذي أقيم على مسرح محمد عبده بالبوليفارد بتقديم رؤساء ولاعبي الهلال السابقين بعدها تحدث معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بكلمة اوضح خلالها أن ما حققه الهلال ما كان ليتحقق لولا دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بتظافر جهود الرؤساء واللاعبين السابقين على مر السنوات ولا يحسب على إدارة الأستاذ فهد بن نافل فقط ولن اخفيكم سراً أن فهد بن نافل وراءه رجل بقامة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ثم قدم معالي المستشار هدية لإدارة الهلال تسلمها الاستاذ فهد بن نافل عبارة عن درع تذكاري.

بعد ذلك قدم الكابتن ياسر القحطاني مفاجأة الحفل وهي حضور الفنان محمد عبده الذي شارك في الحفل بعدة أغاني وكذلك شارك في الحفل الفنان حسين الجسمي وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وراشد الفارس وشهد الحفل تفاعل الجماهير التي ملأت ارجاء المسرح.

شهد الحفل حضور عدد من رؤساء الهلال السابقين وأعضاء الشرف بالنادي واللاعبين السابقين.