 إبراهيموفيتش يلوح بالعودة إلى ميلان 

نواف السالم(صدى):

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش:”ميلان ليست مدينتي الثانية.. إنها بيتي الثاني، لأن لدي هناك ذكريات رائعة”.

وحول استمراره في اللعب والتألق رغم تقدمه العمر، قال إبراهيموفيتش:” إذا كان هناك مشروع يحفزني، يمكنني مواصلة اللعب بالمستوى الحالي حتى أبلغ 50 عامًا”.

ولفت إبراهيموفيتش إلى أنه يفكر في الرحيل عن لوس أنجليس غالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه سينتقل مجانًا إلى وجهته المقبلة.

وكان ميلان عرض على إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، مليوني يورو فقط خلال أول 6 أشهر من عقد مدته 18 شهرًا، في حين يطلب النجم السويدي الحصول على 3 ملايين.