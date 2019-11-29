فضيحة سياسية تكشف خدعة تركيا الخبيثة للمعارضة عبر شركة تجسس ألمانية
تواجه الحكومة التركية فضيحة سياسية من العيار الثقيل تثبت دورها الخبيث في إفشال مظاهرات المعارضة ببرنامج تجسسي متخفي في تطبيق إعلامي معارض .
وتفصيلاً ، فقد كشفت منظمات حقوقية ألمانية دور شركة “فينفيشر” الألمانية التي قامت بتصدير برامج تجسسية للحكومة التركية بهدف تتبع الأشخاص بإتصالاتهم وبياناتهم وأحاديثهم وخلافه .
وقامت تركيا بخدعة المعارضين وقتها بتثبيت البرنامج التجسسي على تطبيق منصة ” عدالت” الإعلامية المعارضة ، وبمجرد أن يقوم المعارضون بتحميل التطبيق يعمل برنامج ” فين سباي ” التجسسي .
ورفعت المنظمات الحقوقية دعوى قضائية ضد تلك الشركة التي انتهكت قوانين التصدير وحقوق الإنسان ، بعدما ثبت استخدامها ضد الأتراك في احتجاجات 2017 .
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