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ويليان يغلق الباب في وجه مسؤولي برشلونة

ويليان يغلق الباب في وجه مسؤولي برشلونة
نواف السالم(صدى):

حسم البرازيلي الدولي ويليان موقفه مع إدارة تشيلسي ، مؤكداً رغبته في الإستمرار مع “البلوز ” وتجديد عقده .

وأعرب ” ويليان ” عن سعادته في صفوف تشيلسي قائلاً : مستقبلي في أيدي النادي اللندني .. سأنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع مسؤولي تشيلسي، هم يعلمون ما أريده جيدًا، أرغب في الاستمرار رفقة البلوز .

وأغلق ويليان بذلك باب التفاوض مع مسؤولي برشلونة الذين طاردوه الفترة الماضية من أجل الفوز بخدماته .
وقال : أستطيع الحديث عن الانتقال إلى أي نادٍ حاليًا، لأنني لا أزال لاعبًا مع تشيلسي، وعقدي مستمر إلى نهاية الموسم .

وكان اسم ويليان قد ارتبط ببرشلونة مؤخراً مع صعود نجمه مع النادي الإنجليزي خاصة ً وأن عقده سينتهي في يونيو المقبل ، ما سيجعله لاعب حر وصفقته مجانية .


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