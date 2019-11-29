بالصور.. العثور على حيوان غريب مجمد عمره 18 ألف عام
في واقعة غريبة من نوعها، عثر علماء في سيبيريا على حيوان غريب مجمد عمره 18 ألف عام لا يُعرف بعد ما إذا كان جرو أم ذئب .
ويبلغ عمر الحيوان شهرين عند وفاته، ولا زال محتفظ بجسده دون تحلل ، كما أن فروته وأنفه وأسنانه بحالة جيدة للغاية وكأنه مات حديثاً .
ويقول العلماء أن الفترة الزمنية التي ينتمي إليها ذك الحيوان مثيرة للإهتمام ، إذ أن هناك جدل حول التوقيت الذي تم فيه استئناس الكلاب .
وتم إطلاق اسم “دوجرو ” على الحيوان الذي لم يثبت إلا كونه ذكر، ولا تزال الأبحاث جارية لمحاولة التحقق من كونه كلب أم ذئب .
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