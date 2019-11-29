أسباب تساقط الشعر عند النساء.. أبرزها «جفاف فروة الرأس»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني معظم النساء من مشاكل الشعر وفروة الرأس الشائعة منها الجفاف واختلال التوازن الهرموني.

وتنتج مشاكل الشعر عن العديد من المشاكل الصحية التي قد لا تنتبه لها المرأة، وتعد الاختلالات الهرمونية هي سبب شائع آخر لتساقط الشعر لدى النساء.

ونستعرض الأسباب الرئيسية لمشاكل تساقط الشعر، ومن أبرزها أولا.. جفاف فروة الرأس: تتطور فروة الرأس الجافة والمتهيجة عندما يُحرم الجلد من الرطوبة لفترة طويلة من الزمن، ولدى التعرض المفرط للهواء البارد وتكييف الهواء.

ثانيا.. فقدان الشعر: يعتبر السبب الأكثر شيوعاً لفقدان الشعر عند النساء هو ترقق الشعر الأنثوي، حيث يتسبب الإفراط في إنتاج هرمون ديهيدروتستوستيرون بتساقط الشعر بشكل مستمر.

ثالثا.. تساقط الشعر المؤقت: يؤدي الخضوع لعلاجات كيميائية إلى تساقط الشعر المؤقت، بالإضافة إلى أن الإجهاد والتجارب النفسية المؤلمة قد تكون سبباً في تساقط الشعر المؤقت.