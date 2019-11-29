بالفيديو.. متسابق بريطاني يدخل موسوعة جينيس بعد تحطيم رقم قياسي بموسم الرياض
نجح رجل البريطاني تيري جرانت في دخول موسوعة جينيس للمرة الثانية بعد تحطيمه للرقم القياسي العالمي لأعلى لفة سيارة في معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض .
وكان جرانت نفسه صاحب الرقم القياسي بموسوعة جينيس عام 2015 بإرتفاع 19 متر ، إلا أنه حطمه ثانيةً بإرتفاع 19.49 م في المسابقة التي أقيمت بمعرض الرياض .
الجدير بالذكر ان سيارة تيري جرانت هي ” جافوار إف بيس” لها مواصفات خاصة من أجل اللفة المعروفة بـ “هوت ويلز ” منها إزالة الكماليات .
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