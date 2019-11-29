بالفيديو.. متسابق بريطاني يدخل موسوعة جينيس بعد تحطيم رقم قياسي بموسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

نجح رجل البريطاني تيري جرانت في دخول موسوعة جينيس للمرة الثانية بعد تحطيمه للرقم القياسي العالمي لأعلى لفة سيارة في معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض .

وكان جرانت نفسه صاحب الرقم القياسي بموسوعة جينيس عام 2015 بإرتفاع 19 متر ، إلا أنه حطمه ثانيةً بإرتفاع 19.49 م في المسابقة التي أقيمت بمعرض الرياض .

الجدير بالذكر ان سيارة تيري جرانت هي ” جافوار إف بيس” لها مواصفات خاصة من أجل اللفة المعروفة بـ “هوت ويلز ” منها إزالة الكماليات .