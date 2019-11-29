إعلان شروط وطريقة التقديم لبرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة المالية عن شروط القبول ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف للمواطنين والمواطنات .

وأوضحت الوزارة الشروط المطلوبة كالتالي :

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

2-ألا يمضي على تخرجه أكثر من 4 سنوات مع الإنتظام دراسياً .

3-التفرغ الكامل خلال فترة التدريب .

4-ألا يقل معدله عن 3 من أصل 4 و4 من أصل 5 ، والأولوية للمعدلات الأعلى .

5-معادلة المؤهل إن كان من خارج المملكة

6-اجتياز المقابلة الشخصية .

7-اجتياز الفحص الطبي .

وأكدت الوزارة أن فترة التدريب 18 شهر مع وجود مكافأة تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها الخريج بعد انتهاء التدريب ، ومنح درجتيين إضافيتين عند التعيين ، فضلاً عن اكتساب الخبرة والمهارات .

ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي : هنا