إعلان شروط وطريقة التقديم لبرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
كشفت وزارة المالية عن شروط القبول ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف للمواطنين والمواطنات .
وأوضحت الوزارة الشروط المطلوبة كالتالي :
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
2-ألا يمضي على تخرجه أكثر من 4 سنوات مع الإنتظام دراسياً .
3-التفرغ الكامل خلال فترة التدريب .
4-ألا يقل معدله عن 3 من أصل 4 و4 من أصل 5 ، والأولوية للمعدلات الأعلى .
5-معادلة المؤهل إن كان من خارج المملكة
6-اجتياز المقابلة الشخصية .
7-اجتياز الفحص الطبي .
وأكدت الوزارة أن فترة التدريب 18 شهر مع وجود مكافأة تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها الخريج بعد انتهاء التدريب ، ومنح درجتيين إضافيتين عند التعيين ، فضلاً عن اكتساب الخبرة والمهارات .
ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً