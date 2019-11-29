بالفيديو.. هيونداي تزيح الستار عن مواصفات خيالية لسيارة رباعية الدفع

طوكيو(صدى):

أزاحت هيونداي الستار عن سيارة رباعية الدفع بتصميم مميز، حيث أن شكل الواجهة الأمامية يتوزع فيها مصابيح على شكل وحدات هندسية متناسقة، تتداخل في تصميم شبك غطاء المبرد، بالإضافة لشعار هيونداي المضيء في المقدمة.

واتضح أنها لا تملك مرايا جانبية، وتستعيض عنها بكاميرات صغيرة تظهر محيط المركبة بالكامل للسائق، فضلا عن تزويدها بعجلات رياضية كبيرة.

ووصل طول هيكل السيارة التي يتوقع أن تأخذ محل سيارات tucson نحو 4 أمتار و61 سنتيمترا، أما عرضها فمترين، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها تبلغ مترين و80 سنتيمترا.