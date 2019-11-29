بالفيديو.. أول ظهور لسيارة City الاقتصادية الجديدة والكشف عن سعرها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

رفعت هوندا الستار مؤخراً عن سيارتها الحديثة من City والتي تعد أشهر السيارات العائلية الإقتصادية بعد الإقبال الكبير عليها في أغلب دول العالم على أن يتم عرضها في الأسواق بمبلغ 19 ألف دولار .

وتمتاز السيارة بمظهرها الحديث الشبابي والأنيق مع هيكلها الإنسيابي والشبك الأمامي العريض والمصابيح الليد المميزة .

وبخلاف هيكلها الذي يبدو رياضياً ، فإن مقصورتها تسع 5 ركاب مع أنظمة مراقبة بكاميرات أمامية وخلفية وأنظمة حديثة لتثبيت السيارة وتأمينها حال الأمطار والثلوج والمنحدرات .

أما المحرك الإقتصادي المعروف لـ City فيبلغ عزمه 122 حصان وعلبة أوتوماتيكية ولا يحتاج إلا لتر واحد .