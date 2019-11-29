«نزاهة» تفتح التحقيق في تأخير إزالة تعديات منذ 5 سنوات

عادل الحربي(صدى):

فتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» التحقيق في عدم إزالة تعديات على متنزه الخرارة بمحافظة المزاحمية غرب مشروع القدية جنوب طريق مكة الرياض مضى عليها 5 أعوام.

وبعثت «نزاهة» مندوبين اثنين لمقر المحافظة منذ 3 أسابيع لمتابعة تأخير تنفيذ إزالة التعديات من قبل أحد المواطنين.

وطلب المندوبان الإفادة من محافظ المزاحمية عما تم بشأن تعديات المواطن الذي صدر بشأنه خطاب رئيس بلدية المزاحمية رقم 1918 وتاريخ 1436/6/16، بالإضافة إلى طلب الإفادة بخطاب المحافظة بتاريخ 1435/6/15 وكذلك خطاب البلدية بتاريخ 1435 وخطاب المحافظة بتاريخ 1436/8/3 المشار لخطاب رئيس بلدية المحافظة بتاريخ 21 /7 /1436.

وقام مندوبو نزاهة بطلب من لجنة التعديات بمقر المحافظة ما تم بشأن المحضر المشترك بين لجنة التعديات ووزارة الزراعة بتاريخ 1437/7/13 الذي لم ينفذ إزالة التعديا