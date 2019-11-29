«الجمارك» تنبه المتسوقين في الجمعة البيضاء بتعليمات هامة عند الدفع
نبهت هيئة الجمارك السعودية المتسوقين في الجمعة البيضاء عبر المتاجر الإلكترونية إل ضرورة الحصول على نسخة من البيان الجمركي من شركة الشحن للتأكد من تفاصيل المدفوعات المالية .
وأبانت الجمارك أنه يتم فرض رسوم على الشحنة التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال ، وتختلف الرسوم حسب نوع السلعة المستوردة .
وقالت الجمارك أن شركة الشحن مُلزمة بتسليم العميل صورة من البيان الجمركي يوضح كافة رسوم السلعة ، حتى لا يتعرض المستهلك لرفع وهمي للأسعار .
كما نبهت الجمارك إلى أهمية التأكد من عدم حاجة المنتج لإذن الفسح من بعض الجهات ، ومطابقته للمعايير والمواصفات ، مبينة أنه يمكن الإطلاع على السلع الممنوعة في المملكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .
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