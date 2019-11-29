«الجمارك» تنبه المتسوقين في الجمعة البيضاء بتعليمات هامة عند الدفع

عادل الحربي(صدى):

نبهت هيئة الجمارك السعودية المتسوقين في الجمعة البيضاء عبر المتاجر الإلكترونية إل ضرورة الحصول على نسخة من البيان الجمركي من شركة الشحن للتأكد من تفاصيل المدفوعات المالية .

وأبانت الجمارك أنه يتم فرض رسوم على الشحنة التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال ، وتختلف الرسوم حسب نوع السلعة المستوردة .

وقالت الجمارك أن شركة الشحن مُلزمة بتسليم العميل صورة من البيان الجمركي يوضح كافة رسوم السلعة ، حتى لا يتعرض المستهلك لرفع وهمي للأسعار .

كما نبهت الجمارك إلى أهمية التأكد من عدم حاجة المنتج لإذن الفسح من بعض الجهات ، ومطابقته للمعايير والمواصفات ، مبينة أنه يمكن الإطلاع على السلع الممنوعة في المملكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة .