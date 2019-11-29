4 أسباب تجعل الحوامل يفضلن الولادة الطبيعية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تختار العديد من النساء الولادة الطبيعية دون اللجوء لاستخدام أدوية مسكنة لآلام المخاض، خشية من مخاطرها.

وتنتهج الكثير من النساء الطرق الطبيعية في القيام بكل شيء، مما ينعكس على طريقة الولادة التي يرغبن بها.

ونستعرض 4 أسباب رئيسية قد تدفع المرأة لاختيار طريقة الولادة الطبيعية منها أولا.. تجنب المخاطر على الطفل: تفضل النساء الولادة الطبيعية لأنهن يخشين من مخاطر الأدوية التي تستخدم لتخفيف الألم أثناء المخاض، والتي قد تؤثر سلباً على صحة الجنين.

ثانيا.. العقلية الطبيعية: تحبذ النساء الطرق الطبيعية في القيام بكل شيء، مما ينعكس على طريقة الولادة التي يرغبن بها، لأنهنّ يفضلن حدوث ذلك بشكل طبيعي دون استخدام أي أدوية أو عمليات جراحية.

ثالثا.. عدم المقدرة على تناول الأدوية: بعض النساء لا يستطعن تناول الأدوية المسكنة للألم لعدة أسباب أهمها الحساسية المفرطة للأدوية، لذلك يلجأن إلى الولادة الطبيعية.

رابعا.. تجربة ولادة سابقة: تختار بعض النساء الولادة دون استخدام أدوية مسكنة للآلام بسبب تجربة ولادة سابقة لم تكن هذه الأدوية ذات فائدة.