حفظ الرسائل ووضع الشبح.. تعرف على أسرار «واتساب» المفيدة

وكالات(صدى):

يستخدم تطبيق ” واتساب ” 1.5 مليار شخص يوميًا، فهو من أكثر التطبيقات الشعبية حول العالم؛ لذا سنستعرض الأسرار المفيدة حول هذا التطبيق.

– حفظ الرسائل

يُمكن ” واتساب ” المستخدمين من حفظ الرسائل، وذلك عن طريق تحديدها بالضغط على زر النجمة.

– وضع ” الشبح ”

يمكنك قراءة الرسائل دون الدخول إليها، فإذا تلقيت رسالة على هاتف آيفون اضغط لأسفل قليلاً على الرسالة فوق الشاشة، واسحب النص بالكامل إلى الأعلى، لقراءته دون أن يعرف المرسل.

– استعادة السيطرة على المجموعات

يمكن تغيير إعدادات المجموعة لتسمح للمشرفين فقط بتغيير معلومات المجموعة، لذلك انقر فوق اسم مجموعتك وانتقل إلى إعدادات المجموعة، ثم حرر معلومات المجموعة.

– معرفة مع من تتحدث أكثر

يمكن معرفة إلى من ترسل معظم الرسائل بالانتقال إلى الإعدادات،

واستخدام البيانات والتخزين ثم استخدام التخزين واختار جهة اتصال.