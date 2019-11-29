حفظ الرسائل ووضع الشبح.. تعرف على أسرار «واتساب» المفيدة
يستخدم تطبيق ” واتساب ” 1.5 مليار شخص يوميًا، فهو من أكثر التطبيقات الشعبية حول العالم؛ لذا سنستعرض الأسرار المفيدة حول هذا التطبيق.
– حفظ الرسائل
يُمكن ” واتساب ” المستخدمين من حفظ الرسائل، وذلك عن طريق تحديدها بالضغط على زر النجمة.
– وضع ” الشبح ”
يمكنك قراءة الرسائل دون الدخول إليها، فإذا تلقيت رسالة على هاتف آيفون اضغط لأسفل قليلاً على الرسالة فوق الشاشة، واسحب النص بالكامل إلى الأعلى، لقراءته دون أن يعرف المرسل.
– استعادة السيطرة على المجموعات
يمكن تغيير إعدادات المجموعة لتسمح للمشرفين فقط بتغيير معلومات المجموعة، لذلك انقر فوق اسم مجموعتك وانتقل إلى إعدادات المجموعة، ثم حرر معلومات المجموعة.
– معرفة مع من تتحدث أكثر
يمكن معرفة إلى من ترسل معظم الرسائل بالانتقال إلى الإعدادات،
واستخدام البيانات والتخزين ثم استخدام التخزين واختار جهة اتصال.
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