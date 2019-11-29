تعرف على نظام النقاط بلائحة المرور الجديدة

علي القحطاني(صدى):

أفادت مصادر مطلعة بملامح نظام المرور الجديد الذي سيتم تطبيقه قريباً .

ووفقاً للائحة التنفيذية للنظام الجديد فإنه من المقرر تسجيل المخالفات بنظام النقاط ، إذ تم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة حسب خطورتها ،على أن يسري النظام كالتالي :

1-يتم سحب الرخصة من السائق حال وصوله لـ 90 نقطة في 3 سنوات تحسب بدءً من تاريخ أول مخالفة .

2-إذا مضى عام من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة دون ارتكاب مخالفة جديدة سيتم إلغاء النقاط المسجلة على السائق .

3-لن يتم السماح بتجديد الرخصة التي سُحبت نهائياً إلا بعد عام .

4-إذا ارتكب السائق مخالفات السرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير المسكر وعكس الإتجاه والتجاوز الخطر للمرة الثانية خلال عام ، سيتم فرض الغرامة عليع بالحد الأعلى ، وإذا تكررت للمرة الثالثة يُحال للقضاء للحم في سجنه لمدة عام .

5-تسقط المخالفات المرورية عن السائق المتوفي دون تسديدها .