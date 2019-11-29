احذروا.. تلوث الهواء يسبب الإصابة بـ «المياه الزرقاء» على العين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن العناصر الملوثة لـ ” الهواء ” تزيد خطر الإصابة بـ ” المياه الزرقاء ” على العين بنسبة 6%.

وأوردت نتائج الدراسة أن تلوث الهواء يؤثر على العين بعدة طرق منها تأثيره على ” القلب والشرايين الدقيقة، والأعصاب ” ، إلى جانب السموم التي تدخل إلى العين وتسبب الالتهابات.

كما ذكرت الدراسة أن تقليل التعرّض لتلوث الهواء يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بـ ” المياه الزرقاء ” ، وتوفير حماية للعين.