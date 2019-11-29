«العدل» تطلق مشروع محاكمة السجناء عن بعد

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة العدل مشروع محاكمة السجناء عن بعد، بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون، في مقر سجن الوافدين بالشميسي.

ووافقت وزارة العدل على إجراء المحاكمات من خلال الدوائر المرئية، وبناء عليه تم إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون، ونظرا لاكتمال التجهيزات اللازمة لذلك في مقر سجن الوافدين (الشميسي) لذا فإنه سيتم إعمال هذا النوع من المحاكمات لدى الدوائر القضائية في المحكمة بشكل تدريجي.

ويعد تطبيق (التقاضي المرئي عن بعد) داخل إصلاحيات المملكة، وتوفير (خدمات التقاضي المرئي عن بعد) ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وجه وزير الداخلية بتنفيذها بالمديرية العامة للسجون بكافة إصلاحياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.