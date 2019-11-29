تعليق غوميز على صورته برفقة ولي العهد

ماجد محمد(صدى):

عبر مهاجم نادي الهلال، اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز، عن سعادته البالغة بتلبية دعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب تتويج الهلال بطلًا لآسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني.

ونشر غوميز صورة على حسابه بـ (تويتر) تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقًا: ( إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، سيكون أسدك مستعد دائماً للقتال وحماية عرينه ) .

وكان ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان، قد استقبل الثلاثاء الماضي، رئیس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق بمناسبة تحقیقهم دوري أبطال آسیا.