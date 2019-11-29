الشاعر صالح السبيعي يشيد بموقف أمير مكة معه

أميرة خالد(صدى):

أشاد الشاعر صالح السبيعي، اليوم الجمعة، برد فعل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تجاهه حينما قاطعه أثناء إلقائه قصيدة ترحيبية، في مجلس حافل بالحضور خلال زيارته لمحافظة الخرمة أول أمس الأربعاء.

وأكد الشاعر إن موقف الأمير خالد الفيصل دلّل على ابتعاد الأمير عن الإطراء، وتركيزه على خدمة المواطنين، والتفاني الراسخ بشخصيته؛ قائلًا: (قاطعني الأمير بأدب وقتها وموقفه أسعدني كثيراً، وتفهمت ردة فعله، والأمير في غنى عن مديحي، لكن أحببت المشاركة بزيارة الأمير، خاصة وأنه شاعر وقريب من الأدب، وهي مجرد أربعة أبيات فقط).

وأضاف: (أكرمني الأمير بعذره الوجيه، ولو قلت الأبيات بدون هذا الموقف قد لا تحفظ ولا يتناقلونها سريعاً كما حصل، لكن تدارك الأمير الموقف، وحرصه على قضاء حاجات المحافظات).