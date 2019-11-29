صدمة مفجعة تصيب عروسين قبل حفل زفافهما

لندن(صدى):

انقلبت حياة بريطانيين كانا يستعدان لحفل زفافهما وحياتهما المستقبلية، بعد أن تعرض العريس لإعاقة خطيرة بعد حادث تصادم قبل أسبوعين؛ فيما قالت سارة نانت، خطيبة ناثان كلارك لأفراد أسرتها إنهما سيواصلان الاستعداد للزفاف، رغم أن إصابات ناثان تعني أنه سيظل على كرسي متحرك مدى الحياة.

وكان ناثان قد نقل جواً إلى المستشفى، بعد حادث سيارة قبل أسبوعين، في توركواي بمدينة دايفون، ورغم أنه لم يكن قادراً على التحدث، بسبب أنابيب التنفس الصناعي، إلا أنه عرض الزواج على سارة التي وافقت على الفور.

ومن جانبه، أوضح والد سارة، داريل متأثرًا: «راسلتني ابنتي وطلبت مني التوجه إلى غرفة العناية المركزة، لأن ناثان كان يريد طلب يدها مني للزواج. كان يرغب في مصافحتي، فوضعت يدي في يده لتأكيد موافقتي».