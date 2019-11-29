خطوات تعديل الحالة الاجتماعية بعد الزواج في حساب المواطن
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن خطوات تغيير الحالة الاجتماعية بعد الزواج، من خلال إضافة الزوجة كتابع لرب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.
وتساءل أحد الأشخاص: «السلام عليكم هل يلزم إضافة الزوجة بعد الزواج؟»؛ ليرد حساب المواطن: «وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية لا بد من التوجه إلى حسابك من خلال (الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات عامة)».
وأضاف حساب المواطن: «وتغيير الحالة الاجتماعية إلى «متزوج»، وإضافة الزوجة من (بيانات التابعين) والضغط على أيقونة «حفظ» ثم تقديم الطلب من «المراجعة» ، نسعد بخدمتك».
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