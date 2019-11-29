طيران أديل يحتفل بتدشينه أولى رحلاته المنتظمة من مطار ينبع

ينبع(صدى):

دشن «طيران أديل» أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، أولى رحلاته المنتظمة من مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع والتي يصلها عبر رحلتين مجدولة يومية من الرياض والدمام.

وقد أقيم حفل رسمي داخل صالة المغادرة بالمطار بهذه المناسبة شارك فيه ركاب الرحلة الأولى التي تحمل الرقم (F3 4259) والمتجهة إلى الرياض، حيث ودعهم كلا من مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، و رئيس عمليات المطارات بطيران أديل إياد جمل الليل، ومدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمحطة ينبع محمد المحمدي، إضافة إلى عدد من مسؤولي ومنسوبي المطار والإعلاميين.

وهنأ سليمان الرواف طيران أديل على نجاح تشغيل الرحلات من وإلى مطار ينبع كمشغل جوي ثامن والذي يضاف إلى الناقلات الوطنية والدولية العاملة في المطار، لافتا النظر إلى أن خدمات طيران أديل والشركات الأخرى ستسهم في تفعيل جانب المنافسة ودعم حركة السفر والسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة بشكل عام.

وأوضح إياد جمل الليل من جانبه أن إضافة ينبع إلى شبكة رحلات طيران أديل هو بمثابة إنجاز جديد وخطوة مهمة في مسيرة تقدم الشركة، موجها شكره لجميع المساهمين والداعمين للشركة وفي مقدمتهم الهيئة العامة للطيران المدني ومحافظة ينبع وكافة شركاء النجاح من قطاعات حكومية وأهلية.

وحقق اليوم العديد من الإنجازات الكبيرة والتي من أبرزها نقل أكثر من 6 ملايين مسافر وتعد محطة «ينبع» الوجهة العاشرة ضمن شبكة رحلات طيران أديل المتنامية والتي تضم أيضا كلا من الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، وتبوك، المدينة، وحائل ، وذلك انطلاقا من خطته التوسعية للوصول إلى جميع المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة.

ويأتي إطلاق الوجهة الجديدة بالتزامن مع انضمام ثلاثة طائرات جديدة إلى أسطول الشركة المكون حالياً من 14 طائرة حديثة من نوع إيرباص 320، وذلك خدمة للمواطنين والمقيمين في ينبع من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يساهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين العاصمة والمنطقة الشرقية برحلات جوية يومية و بأسعار مناسبة.