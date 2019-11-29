بالصور.. رجل يصنع لنفسه هليكوبتر ليتخلص من الزحام

جاكرتا(صدى):

لجأ جوجون جنيدي 42 عامًا أحد سكان مدينة سوكابومي في جزيرة جاوة بإندونيسيا، إلى بناء مروحية هليكوبتر ليتخلص من مشاكل الطرق المزدحمة داخل قريته.

وأنفق جنيدي على تلك المروحية نحو 30 مليون روبية أى ما يعادل 2100 دولار أمريكي قبل 18 شهراً، بينما يساعده في تنفيذها ابنه الصغير وجاره؛ حيث تمكن من بناء المروحية التي تعمل بالبنزين ويبلغ طولها 8 أمتار من خلال متابعة مقاطع الفيديو التعليمية.

ومن جانبها، كشفت زوجته أن تكلفة شراء المحرك وباقي القطع الأخرى قد استنزفت كل أموالهم؛ كما يمضى وقت فراغه في الفناء الخلفي لمنزله لإكمال بناء طائرته والتي لم تبدأ بعد رحلتها الأولى.