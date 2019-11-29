بالفيديو.. مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس في تحضيرات زفافهما الثاني

أبوظبي(صدى):

كشف مقطع فيديو عن الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، خلال التحضيرات النهائية لعرسهما الجديد؛ اللذان سبق وأعلنا عن إقامته بأحد الفنادق الكبري بدبي.

ونشر كلا الزوجين عبر «إنستجرام» فيديو لبروفة العرس الجديد، حيث ارتدت مشاعل فستانًا أبيض طويلاً وطرحة من النوع الملكي، كما ارتدى زوجها اللباس التقليدي للعرس، والمكوّن من «عباءة وشال».

وكتبت مشاعل الشحي على الفيديو: «من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم»؛ بينما نشر زوجها أحمد خميس فيديو آخر من تحضيرات العرس، معلقًا: «حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم».