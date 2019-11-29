شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية «BAE SYSTEMS»، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والتدريبية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين.

وأوضحت الشركة أن ذلك لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي الخدمات اللوجستية (الطائف)، أخصائي الدعم اللوجستي (الطائف)، فني إدارة البيانات- التايفون (الطائف).

وأضافت: مدرب مهارات- إلكترونيات وكهرباء (الظهران)، مدرب مهارات- الميكانيكية (الظهران)، أخصائي تفتيش- التايفون (الطائف)، فني دعم الأدوات- التايفون (الطائف)، مشرف متجر الإطارات والعجلات- التايفون (الطائف)، مدرب علوم الطيران (الرياض)، مدرب الأرصاد الجوية (الرياض)، مدير عمليات الأسطول (الطائف).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2019م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هـــــــنـــــــــا..